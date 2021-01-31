Дмитриев: Шестое Всебелорусское собрание — это очередная инаугурация Лукашенко
Единственное, что в ней будет народного — это то, что мы с вами все это оплатим из своих налогов, считает политик.
— Шестое Всебелорусское народное собрание — это очередная инаугурация Лукашенко, — заявил Андрей Дмитриев.
По мнению сопредседателя «Говори правду», главная задача этого мероприятия — показать, что у Лукашенко все еще есть народная поддержка, пишет gazetaby.com
09:47 31/01/2021
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