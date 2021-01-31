+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Байден представит новую концепцию внешней политики США

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC.



Свои планы американский лидер озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Байден собирается также подписать ряд указов в области внешней политики. В частности, речь идет о документе, который обеспечивает формирование рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, разлученных во время правления Дональда Трампа. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]