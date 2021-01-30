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Вацлав Арешка: Символика Лукашенко станет еще более неприемлемой

Бело-красно-белая символика свидетельствует о нежелании народа больше терпеть Лукашенко.

Вацлав Арешка: Символика Лукашенко станет еще более неприемлемой
Культуролог Вацлав Арешка прокомметировал “Белорусскому партизану” очередной виток борьбы с бело-красно-белой символикой.

-  Хочу напомнить, с бело-красно-белорусской символикой Лукашенко борется все годы своего правления, еще с середины 90-ых годов. Правда, последние годы эта тенденция немного поутихла. Но за последний год бело-красно-белая символика стала символикой борьбы с режимом. И даже если люди используют ее, ничего не зная о ее смысле, о ее историческом значении, - это символика протеста. Поэтому символика, которая свидетельствует о нежелании народа терпеть Лукашенко, все равно что бело-красно-белая тряпка для быка. Режиму ведь нужно за что-то привлекать несогласных. Все это уже превращается в некую манию репрессий, - подчеркнул Вацлав Арешка.

По мнению культуролога, “реально ничего особенно не изменится: уже сейчас инакомыслящих привлекают к административной и уголовной ответственности просто ни за что”. 

- Просто в дополнение появится еще одна статья, за которую можно привлекать даже не к административной, а к уголовной ответственности. В политике закручивания гаек это очередной поворот. Не думаю, что это повлияет на отношение к бело-красной символике со стороны людей, которые считают ее своей. Но с другой стороны, символика Лукашенко станет еще больше неприемлемой. У нас всегда были две Беларуси – с разными языками, с разными символиками. Но если раньше этот водораздел был более виртуальным, то сейчас это противостояние перерастает в ситуацию гражданской войны, которая уже не совсем холодная, а достаточно теплая, - считает Вацлав Арешка.
“Белорусский партизан”
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