ГУБОПиК задержал администратора двух районных чатов: это доктор Сергей Бровка
ГУБОПиК задержал 31-летнего парня, который админил районные чаты "Жудро-соседи" в Минске и "Тарасово" в Минском районе. Это доктор Сергей Бровка. Он эндоваскулярный хирург, работает в 10-й городской клинической больнице в Минске.
Сергей Бровка / Пресс-служба МВД
Бровку задержали 29 декабря, обстоятельства пока неизвестны. Он человек с активной гражданской позицией: говорит, что сразу после выборов начал участвовать в протестных шествиях, а потом и в районных маршах.
Милиция опубликовала кадры обыска в квартире врача. Там повсюду БЧБ-флаги, пишет "Еврорадио".
17:42 30/01/2021
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