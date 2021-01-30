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ГУБОПиК задержал администратора двух районных чатов: это доктор Сергей Бровка

ГУБОПиК задержал 31-летнего парня, который админил районные чаты "Жудро-соседи" в Минске и "Тарасово" в Минском районе. Это доктор Сергей Бровка. Он эндоваскулярный хирург, работает в 10-й городской клинической больнице в Минске.

Сергей Бровка / Пресс-служба МВД

Бровку задержали 29 декабря, обстоятельства пока неизвестны. Он человек с активной гражданской позицией: говорит, что сразу после выборов начал участвовать в протестных шествиях, а потом и в районных маршах.

Милиция опубликовала кадры обыска в квартире врача. Там повсюду БЧБ-флаги, пишет "Еврорадио".
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