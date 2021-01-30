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Таксисту, которого в августе избил ОМОН, отказали в начале уголовного дела

Следственный комитет ответил отказом на просьбу гродненского таксиста Алексея Лапы начать уголовное дело на избивших его ОМОНовцев.

Алексей Лапа и бумага об отказе в возбуждении уголовного дела из СК /  Блог Гродно s13

В СК ответили, что в деянии отсутствует состав преступления, сообщает "Блог Гродно s13".

Таксиста достали из машины и избили 11 августа — после того, как пытаясь он вместе с пассажирами пытался уехать от места протестов. Лапе уже провели две операции. Причём первая проходила, когда он буквально был в наручниках.

По версии силовиков, пытаясь избежать задержания, таксист наехал на одного из бойцов ОМОН. Тот упал на ладони, ушиб колено и локонь. Против Алексея Лапы сразу же начали уголовное дело за насилие, применённое к сотруднику правоохранительных органов.

В эти дни в Гродно Алексея Лапу судят. В процессе объявлен перерыв — видеозапись момента задержания таксиста, которую сделали случайные прохожие, отправлена на экспертизу.
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