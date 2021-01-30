Исправительную колонию «Волчьи норы» готовят для «политических»?

После того, как в сети появилась аудиозапись, в которой человек с голосом, похожим на голос Николая Карпенкова, рассказывает о создании лагеря для отселения митингующих, сюда начали этапировать осужденных не только по «наркотическим статьям», рассказали «Белсату» источники.





Среди озвученной информации – разрешение на стрельбу в митингующих, которые являются «лишними людьми, которых если не расстреляют, то они должны оказаться в лагере». И этот лагерь, как звучит в аудиозаписи, будут отправлять тех, кто «попал во второй раз».





«Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо «острокопытных», такой, для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Там их держать, пока все не успокоится», – сказал человек с голосом, похожим на голос Николая Карпенкова.





Попасть на территорию колонии № 22 «Волчьи норы», или хотя бы снаружи посмотреть на нее – практически невозможно. Колония находится среди леса на границе Брестской и Гродненской областей. На подъездах к колонии в лесу много видеокамер. Поэтому охранники еще издалека видят, когда кто-то подъезжает к режимному объекту.





Волчьи норы. Фото: google.com/maps





Здесь посетителям, которые по мнению руководства колонии и охранников, являются подозрительными лицами, звучит предупреждение о недопущении видео-фото записей и угроза применить огнестрельное оружие.





Преимущественно в исправительной колонии № 22 «Волчьи норы» отбывают наказание осужденные по так называемым «наркотическим статьям».





В ноябре прошлого года Карпенков посещал «Волчьи норы»





19 ноября прошлого года Николая Карпенкова назначили заместителем министра и командующим внутренними войсками. Уже на этой должности он посещал «Волчьи норы». Похоже, что визит в конце ноября был, в том числе, чтобы проанализировать возможность создания здесь специального лагеря для митингующих. Карпенков кроме прочего выступил и перед работниками колонии.





«Нас собрали всех. Вышел Карпенков, что-то долго рассказывал о ситуации в стране. Среди любопытных моментов, он рассказал зачем в сентябре громил витрины кафе в центре Минска. По его словам, люди, которые забежали в кафе, скрываясь от силовиков, показывали ему через с о непристойные жесты. Его это якобы вывело из себя, поэтому чтобы задержать этих «хулиганов» и разбил стекло», – рассказали «Белсату» участники этой встречи.





В «Волчьи норы» этапируют и «политических»

После визита Карпенкова в колонии начали происходить некоторые изменения. Главное – изменился состав осужденных и режим стал жестче.





«К сожалению, информация очень ограничена, люди, которые звонят из тюрьмы, говорят, что будут отбывать наказание и «политические». Двадцать двойку меняют и готовят к этому. Но каким образом ведется подготовка – не известно. Люди, которые звонят из тюрьмы, не могут рассказать достаточно, так как разговоры слушают. Люди боятся. А что касается политических – то действительно, их уже начали свозить в «Волчьи норы». Такие заключенные даже визуально отличаются, даже видно сразу же, что это осужденный не по «наркотических статьях». Они очень отличаются, даже внешне», – рассказали «Белсату» родные заключенных, отбывающих срок в колонии.





То, что эту колонию готовят для политических заключенных, подтверждают многие родные заключенных. Люди говорят, что уже отношение к заключенным ужесточилось.





«В колонию действительно начали привозить «политических». Примерно месяц назад начались эти изменения. Известно, что режим ужесточился, это проявляется в том, что больше проверок, обысков. Раньше разрешали черные рубашки, с надписями, а теперь вдруг запретили и когда находят такие вещи – делают «злостными нарушителями», – рассказали «Белсату» родные заключенных, отбывающих срок в колонии.







