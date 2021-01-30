



В ночь с 29 на 30 января в иранской столице завыли сирены, сломались системы геолокации, не работал интернет, а также впервые за много лет было прекращено авиасообщение. Об этом сообщает агентство Jamaran.





По свидетельствам в соцсетях, сирены не умолкали около 15 минут и сильно напугали горожан, напомнив о бомбардировках Тегерана во время ирано-иракской войны.





В то же самое время тегеранский аэропорт не принял рейс Turkish Airlines. По данным Flight Radar, самолет кружил над Тегераном, но не зашел на посадку, а был перенаправлен в аэропорт Баку, где успешно приземлился.





При этом, в аэропорту Тегерана отключили электричество, были недоступны сайты некоторых иранских аэропортов, а сайт иранского Агентства по атомной энергии до сих пор не восстановлен. Сообщалось также, что радиолокационная система Стражей исламской революции в Иранской армии сломалась. Иран не исключает, что подвергся массированной кибератаке со стороны Израиля и США.





В соцсетях пошли слухи о пролете израильских истребителей F-35I над Тегераном, поэтому Иран закрыл воздушное пространство из-за возможных атак Израиля по военным базам.

Иранские официальные лица заверили, что сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги в западной части Тегерана. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой руководство провинции Тегеран.





Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. Название организации не сообщается.





При этом глава департамента по экстренным ситуациям провинции Тегеран Мансур Дараджати сообщил, что "сирена сработала из-за проникновения воды после сильного дождя в систему объявления тревоги".





Между тем напряженность между Ираном и Израилем продолжает нарастать. Совсем недавно генерал КСИР пригрозил разбомбить Тель-Авив и Хайфу.