



— В своих комментариях и выступлениях я всегда, с самого начала протестов, говорил, что Кремль будет до последнего бороться за Лукашенко, будет подставлять ему плечо, — заявил в интервью Радыё Свабода политолог Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. — Я всегда очень скептически относился к рассуждениям «вот сейчас Кремль его дожмет».





Кремлю очень сложно решиться на то, чтобы «дожать» Лукашенко — потому что это открывает большое количество сценариев, которые сложно просчитать.





Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы сделать себе пиар как эффективного дипломата на российском направлении. Но на самом деле ему несложно было добиться такого результата, потому что другие альтернативы для России выглядели хуже.





Дали ли ему нынешние протесты в России дополнительный козырь? Да, дали. Потому что теперь он может построить определенную логику, и часть людей в Москве к ней прислушается (не уверен, что к этому прислушается Путин). Думаю, Москва будет стремиться не допустить полного выравнивания, постановки на одну доску того, что происходит в Беларуси и России.





Оказавшись в той же клеточке, где и режим Лукашенко, ты из большого государства (с которым считаются, хотя и не обязательно любят и уважают) превращаешься в государство, которое просто терпят.





Для людей, которые имеют довольно большое самолюбие (а именно такие люди руководят российской политикой) — это важно. Им нужно, чтобы им звонили, чтобы с ними контактировали.





По мнению политолога, что бы сейчас ни происходило в России — Запад не пойдет на радикальное увеличение давления на Россию.





— А вот что произойдет с западной политикой относительно Беларуси — это вопрос открытый. Я снова-таки не жду радикального увеличения давления. Но могут произойти какие-то вещи, которые сделают новые санкции неизбежными.