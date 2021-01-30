Обращение стало ответом на просьбу одной сотни белорусов к Генеральной прокуратуре запретить бело-красно-белую символику. На этом основании ведомство готовит документы для объявления флага и другой символики в бело-красных цветах экстремистской.





«Мы считаем, что запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Мы верим, что граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно -белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек», – отмечают в КС.





Координационный совет призывает показать, «что нас намного больше 100 человек».





«Подпишите петицию и помните, что запрет на использование цветов никак не изменит наше общее желание двигаться к новой Беларуси», – сообщают авторы обращения.





Документ уже подписали около 5000 человек.





29 января стало известно, что «неравнодушные граждане» направили в Генпрокуратуру обращение, в котором просят признать бело-красно-белый флаг экстремистским. Соответствующий пакет законов уже готовят.