+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Служба внешней разведки Украины опасается поглощения Беларуси Россией

Служба внешней разведки Украины опубликовала «Белую книгу» – информационный бюллетень, в котором оцениваются основные внешние угрозы Украины.


 
Основным источником угроз национальной безопасности Украины называется Россия. В «Книге» также упоминается Беларусь.

О Беларуси говорится в разделе «Региональное измерение угроз национальной безопасности»:

«Кремль никогда не останавливался в своем желании под видом «объединения» поглотить Беларусь. Это создает опасность превращения ее в плацдарм для реализации агрессивной политики России против Украины. Москва, используя все возможности, стремится максимально ослабить РБ, оставшись для Минска безальтернативным партнером.

РФ перешла к решающему этапу реализации своих целей на беларусском направлении путем т.н. «стратегии принуждения к интеграции». Она предусматривает как решение «проблемы токсичного А. Лукашенко», так и долгосрочного удержания республики в орбите влияния РФ через устойчивую группу нескольких пророссийских политических сил (партий) в парламенте РБ.

Развитие событий по такому сценарию включает в себя целый ряд угроз национальным интересам Украины, в частности:

изменение позиции руководства Беларуси в «украинском вопросе», полная солидаризацию руководства Беларуси с российской политикой в отношении Украины, в т.ч. признание Минском суверенитета РФ над Крымом;

превращение Беларуси в плацдарм России по дестабилизации Украины или проведения силовой операции против нашего государства;

интенсификация взаимодействия спецслужб РФ и РБ на украинском направлении, в т.ч. в контексте проведения разведывательно-подрывной деятельности».

Кроме этого, украинская разведка считает, Россия провоцирует появление новых «серых зон» глобальной и региональной безопасности в ряде стран, в том числе Беларуси, а также активно старается привлечь Беларусь для трансляции месседжа об Украине как о «потенциально милитаристского, фашистского государства» и «источник угроз безопасности» для Европы.
Reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]