







Не удивлюсь, если следующим под запрет попадет белорусский язык (он уже загнан в гетто), пишет политический аналитик Сергей Наумчик.





Конечно, можно посмеяться над абсурдностью охоты властей на бело-красно-белую расцветку, но если вы признаете, что цель Лукашенко -уничтожение белорусов как этноса, лишение их национальной идентичности, то все, что на протяжении 26 последних лет выглядело абсурдом, становится вполне логичным.









Заявление "генпрокуратуры" о запрете Флага – это плевок в лицо белорусам, плевок в национальную историю, оскорбление национальных чувств.





Молчаливые, покорные рабы, рабы без языка, без памяти, без чести – вот таким хочет видеть Лукашенко белорусский народ.