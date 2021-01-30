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Тихановская: Запрет символики ничего не изменит в головах людей

Светлана Тихановская высказалась о намерении властей признать бело-красно-белый флаг экстремистским.


«Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает — имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства — а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС.

В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей».
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