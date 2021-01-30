Советник Байдена: Отношения России и США будут сложными









Он назвал подход Байдена к отношениям с Россией "лишенным иллюзий, жестко продуманным и практичным".





“Они (отношения РФ и США) сложны и будут полны вызовов, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям”, — сказал советник.





По его словам, Вашингтон имеет несколько обвинений против Москвы: хакерские атаки, ситуация с Алексеем Навальным, вмешательство в выборы и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане.