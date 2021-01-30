+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Советник Байдена: Отношения России и США будут сложными

Отношения России и США при новом американском президенте Джо Байдене будут сложными. Об этом заявил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.



Он назвал подход Байдена к отношениям с Россией "лишенным иллюзий, жестко продуманным и практичным".

“Они (отношения РФ и США) сложны и будут полны вызовов, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям”, — сказал советник.

По его словам, Вашингтон имеет несколько обвинений против Москвы: хакерские атаки, ситуация с Алексеем Навальным, вмешательство в выборы и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]