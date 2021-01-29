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Дмитрий Лаевский: Очередь

Кое в чем мы достигли успехов за последнее время. Беларусь - возможно, единственная в мире страна, где возле Центрального книжного магазина затемно собирается очередь! Только эта очередь - не за книгами, а во внутреннюю тюрьму КГБ, пишет в своем Телегрм-Канале адвокат Дмитрий Лаевский.

Дмитрий Лаевский: Очередь


Да, именно туда, где в годы Большого террора (1937-1938) тогдашней властью убиты множество невиновных людей. Это делалось под видом уголовного преследования. 

Сейчас там следственный изолятор. В этом СИЗО уже 8-й месяц находится Виктор Бабарико. Поскольку в отношении него ведется уголовное преследование, то согласно закону ему положено право без ограничения времени общаться с защитниками.

Но в стране, где в райцентрах, иногда почти в чистом поле, возводят огромные ледовые дворцы, для встреч заключенных в СИЗО КГБ с адвокатами выделяется 1 кабинет. 

Вообще, кабинета там 2, но вы же все понимаете... :)

Получается, что за день в лучшем случае к 4 заключенным под стражу могут попасть адвокаты, да и то - на час-полтора, потому что если кто-то задержится на большее время, то другие коллеги к своим подзащитным вообще не зайдут. Нормально работать, то есть оказывать правовую помощь, при таком положении вещей невозможно. Приходится вынужденно ограничиваться во времени общения. И да, это одно из грубых препятствий праву на защиту. Но это неслучайно, это вполне управляемый процесс.

Но мало того, что времени на общение с подзащитным не хватает, так еще и не факт, что, придя к открытию, ты вообще попадешь посетить клиента, ведь там уже будет очередь. Задолго до открытия, даже зимой. Стоят люди именно на стороне Центрального книжного.

Если человек незаконно помещен в СИЗО, то добиться в суде отмены заключения под стражу практически невозможно. Суд просто игнорирует ваши доводы, и не важно, что вы будете на 100% правы. Отсутствие законных оснований - не препятствие для содержания под стражей. По задумке авторов концепции осознание нами такого положения вещей должно деморализовать, вызвать апатию и ощущение безысходности.

Именно поэтому, несмотря на весь мрак и лишь видимость наличия правовых процедур, мы обязаны отстаивать право - в любых условиях, перед любым чиновничьим безразличием и беззаконием. Это важно для того, чтобы когда-нибудь Беларусь стала страной, где люди затемно занимают очередь возле книжного магазина - за книгами, а не на посещение заключенных.
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