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Правозащитники признали Татьяну Лосицу политзаключённой

Правозащитные организации признали политзаключённой волонтёра правозащитного центра "Весна" (закрытого властями) Татьяну Лосицу.


Её задержали 21 января в Национальном аэропорту Минск. Сейчас Лосица — подозреваемая по уголовному делу по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Её взяли под стражу до предъявления обвинения и поместили в СИЗО Гомеля.

За несколько дней до того, 18 января, были задержаны гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Мария Тарасенко. Через трое суток Тарасенко освободили, а Судаленко предъявили обвинение по той же статье, что и Лосице.

Скорее всего, речь идёт о том, что правозащитники помогали оплачивать штрафы людям, наказанным за участие в уличных акциях. Белорусские власти считают это финансированием протестной деятельности.

Правозащитники считают преследование Татьяны Лосицы со стороны властей политически мотивированным, направленным на прекращение её публичной и ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а её саму политзаключённой.

Они требуют неотклонно освободить Татьяну Лосицу из-под стражи и прекратить её уголовное преследование. Также они требуют прекратить преследование всех правозащитников Беларуси, немедленно освободить политзаключённых и прекратить политические репрессии.

Заявление подписали правозащитный центр "Весна", РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB", консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет".

На сегодня в Беларуси насчитывается 220 политических заключённых.
"Еврорадио"
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