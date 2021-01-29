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Генпрокуратура готовит пакет документов о признании экстремистским бело-красно-белого флага

Как сообщает ведомство, ранее к ним поступило коллективное обращение, «под которым подписались более сотни граждан».


— В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики, — сообщила телеканалу «Беларусь 1» официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
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