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Сбежавший из Украины экс-беркутовец «засветился» в дворце Лукашенко

Экс-боец "Беркута" Сергей Киминчижи оказался среди минских омоновцев, которые посетили резиденцию Лукашенко — дворец Независимости.


Сейчас Сергей — один из командиров минского ОМОНа, сообщает "Еврорадио".

В августе он участвовал в разгоне протестующих, а ранее задерживал политических активистов и свидетельствовал в суде против них.

Сергею Киминчижи 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. Служил в армии, а потом пошёл служить в одесский "Беркут".

Известно, что во время Революции Достоинства бойцам этого подразделения удалось прорвать оцепление, установленное общественными активистами вокруг места его дислокации, и добраться до Киева. Они участвовали в боевых действиях на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время которых многие протестующие были убиты.
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