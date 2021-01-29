Сбежавший из Украины экс-беркутовец «засветился» в дворце Лукашенко

В августе он участвовал в разгоне протестующих, а ранее задерживал политических активистов и свидетельствовал в суде против них.





Сергею Киминчижи 37 лет. Он родился в селе Васильевка Одесской области. Служил в армии, а потом пошёл служить в одесский "Беркут".





Известно, что во время Революции Достоинства бойцам этого подразделения удалось прорвать оцепление, установленное общественными активистами вокруг места его дислокации, и добраться до Киева. Они участвовали в боевых действиях на Институтской улице 20 февраля 2014 года, во время которых многие протестующие были убиты.