



недоверии Путину заявили 35% респондентов – это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте 2020 года. Ещё 12 процентов затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?", передает – это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте 2020 года. Ещё 12 процентов затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?", передает svoboda.org





Опрос проводился 22–24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55 процентов.





Опрос также показал, что 60 процентов россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26 процентов – отрицательно.





Согласно опросу "Левада-центра", в январе прошлого года о доверии президенту Путину заявили чуть более трети россиян (35 процентов).





А по результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия россиян Владимиру Путину в марте прошлого года упал до минимума за 14 лет. Тогда о доверии президенту заявили 28 процентов участников опроса, такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.





После этого ВЦИОМ изменил методику и стал задавать закрытый вопрос – о том, доверяет респондент конкретно Владимиру Путину или нет. Однако и такая формулировка вопроса показала снижение доверия к президенту – с 74 процентов в январе 2020 года до 67 процентов в марте.

Напомним, в прошлогоднем марте уровень доверия минчан Лукашенко составлял 24%, но после этого случились: наплевательское отношение к здоровью граждан в связи с коронавирусом, невероятно брутальная президентская кампания и беспрецедентно жестокое подавление мирных протестов граждан в связи с фальсификацией выборов.





Поскольку протесты были рекордно массовыми и продолжаются до сих пор, и без социологов понятно, что на данный момент уровень доверия Лукашенко упал ниже плинтуса.