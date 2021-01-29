+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Вот такие у беларусов в ЕС "друзья": стало известно, какие страны лоббируют интересы "кошельков" Лукашенко

Николай Халезин утверждает, что узнал, кто вычеркнул "кошельков" Лукашенко из третьего пакета европейских санкций.

Вот такие у беларусов в ЕС "друзья": стало известно, какие страны лоббируют интересы "кошельков" Лукашенко
"Все тайное когда-то становится явным. При помощи наших источников в Брюсселе, нам удалось выяснить, кто и кого удалил из санкционных списков третьего раунда. 

Когда списки финализировались уже в структуре Европейского Союза, внесенного туда Михаила Гуцериева настояла удалить делегация Германии. Что же касается Алексея Олексина, то его кандидатура была удалена в самый последний момент по настоятельной просьбе делегации Латвии.

Сейчас в работе четвертый раунд санкций, и в Брюсселе уже работает беспрецедентно большая группа лоббистов, пытающихся добиться невнесения в списки лукашенковских «кошельков». И гонорары за их работу определены как «неприличные»", - написал Халезин в своем телеграме

Еврорадио в этой связи объясняет, что связывает Олексина с Латвией.

Его жена и сын — совладельцы двух латвийских фирм: компании по производству биотоплива Mamas D и винокурни Latgales Alus D. Сам бизнесмен давно вышел из официального списка бенефициаров компаний, то есть де-юре иностранного бизнеса не имеет.

При этом латвийские активы Олексиных показывают неплохие финансовые результаты. За последние годы две компании внесли в бюджет Латвии около 320 тысяч евро.

А вот что качается Гуцериева, то журналистам неизвестно о его связях с Германией, возможно, они очень "законспирированы". В связи с бизнесами этой семьи обычно упоминается Великобритания.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]