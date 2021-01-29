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Ему бы романы писать: Лукашенко рассказал студентам как на "инаугурации" хотели сжечь депутатов

29 января во время посещения БГУ Александр Лукашенко рассказал студентам, почему 23 сентября вынужден был провести тайную инаугурацию.


«Мне накануне [инаугурации] приходит председатель комитета [КГБ], на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, — рассказывает Лукашенко. — Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты [приедут]. Закинуть коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил об инаугурации. Все бы говорили, что там сожгли депутатов».

И вот из-за этого, по его словам, сделали "спешную и тайную инаугурацию". "Я сделал как сумел", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Любопытно, что в сентябре телеграм-канал "Пул первого", который, как полагают, ведет его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, после такой курьезной "инаугурации" неоднократно пытался доказать, что инацгурация была совсем даже не тайной, а знала о ней чуть ли не вся страна, хотя на самом деле все было с точностью до наоборот.


И, кстати, накануне Лукашенко тоже пугал "террористами", которые собирались в августе "взрывать дома и улицы". Но им помещали спецслужбы.

"Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - заявил он, но не назвал ни одного имени.
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