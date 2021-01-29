



Лукашенко во время встречи со студентами БГУ заявил, что никого не боится в своей стране.





По его словам, Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.





"Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки.





Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - уверен Лукашенко, отдававший приказы убивать и калечить граждан страны, а после этого предложивший "перевернуть страницу".





И сразу после этого Лукашенко пообещал "защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках"





"Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. И я всю свою жизнь положил на Беларусь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить", - сказал он.





"Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство", - назвал в очередной раз каким-то "куском" нашу страну Лукашенко, при этом заметив, что ему "посчастливилось" быть президентом "нашего суверенного государства".





Отсюда, по его словам, его "решительность и решимость защищать это государство". "На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", - заявил он.