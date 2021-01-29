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Лукашенко поклялся студентам защищать "окровавленный кусок" с пулеметом в руках

Лукашенко в очередной раз подтвердил, что не уйдет добровольно, а будет защищаться чего бы это ему ни стоило - "на лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках".


Лукашенко во время встречи со студентами БГУ заявил, что никого не боится в своей стране. 

По его словам, Кочанова обрадовалась, когда он сообщил ей, что поедет в БГУ.

"Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки. 

Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - уверен Лукашенко, отдававший приказы убивать и калечить граждан страны, а после этого предложивший "перевернуть страницу".

И сразу после этого Лукашенко пообещал "защищать страну на танке, БМП и с автоматом в руках"

"Я защищаю свою страну. Я ни у вас, ни у своей страны копейки, ломаного гроша не взял и не украл. У меня единственное, что есть - это моя страна. Я отдал ее строительству всю свою сознательную жизнь. И я всю свою жизнь положил на Беларусь. Поэтому я очень остро реагирую, когда ее хотят разрушить", - сказал он.

"Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство", - назвал в очередной раз каким-то "куском" нашу страну Лукашенко, при этом заметив, что ему "посчастливилось" быть президентом "нашего суверенного государства". 

Отсюда, по его словам, его "решительность и решимость защищать это государство". "На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", - заявил он.
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