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Лукашенко поехал к студентам БГУ

Телеграм-канал «Пул первого» утверждается, что его пригласили сами студенты. Значит, на встречу отберут самых благонадежных.


Лукашенко накануне пообещал активнее работать с так называемыми заблудшими.

«Были и заблудшие. И я всегда об этом говорил: мы с ними будем работать. И я в том числе более активно начну работать, хотя я не прекращал эту работу. Я вел диалог со всеми, кто этого хотел», цитирует Лукашенко reform.by
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