Аргумент в суде: голосовал против Лукашенко - виновен

Суд Ленинского района Минска рассматривает уголовное дело 26-летнего спортсмена Олега Мозгова, которого содержали под стражей три месяца, а потом освободили под подписку о невыезде.





За участие в митинге 9 августа его обвиняли по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), но потом дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 28 января прокурор в суде запросил для Олега три года «химии».





Дело рассматривает судья Юлия Шут, сообщают правозащитники.





Олега Мозгова обвиняют в том, что он принял участие в несанкционированном массовом мероприятии 9 августа, выходил на проезжую часть, перекрывал движение транспорта сотрудников органов внутренних дел, заставлял водителей Минсктранса осуществлять вынужденную стоянку. В судебных прениях прокурор Романович заявил:





«Обвиняемый голосовал против Александра Лукашенко, что, впрочем, является его правом, но подтверждает протестный характер его действий».





По версии обвинения, Мозгов действовал в вечернее время, его активные действия сопровождались грубым нарушением общественного порядка. Гособвинитель считает, что вина Мозгова доказана полностью, поэтому просит суд наказать его тремя годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





Приговор будет оглашен 1 февраля.