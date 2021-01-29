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Аргумент в суде: голосовал против Лукашенко - виновен

Абсурд в беларуских судах продолжается.

Суд Ленинского района Минска рассматривает уголовное дело 26-летнего спортсмена Олега Мозгова, которого содержали под стражей три месяца, а потом освободили под подписку о невыезде.

За участие в митинге 9 августа его обвиняли по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), но потом дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 28 января прокурор в суде запросил для Олега три года «химии».

Дело рассматривает судья Юлия Шут, сообщают правозащитники.

Олега Мозгова обвиняют в том, что он принял участие в несанкционированном массовом мероприятии 9 августа, выходил на проезжую часть, перекрывал движение транспорта сотрудников органов внутренних дел, заставлял водителей Минсктранса осуществлять вынужденную стоянку. В судебных прениях прокурор Романович заявил:

«Обвиняемый голосовал против Александра Лукашенко, что, впрочем, является его правом, но подтверждает протестный характер его действий».

По версии обвинения, Мозгов действовал в вечернее время, его активные действия сопровождались грубым нарушением общественного порядка. Гособвинитель считает, что вина Мозгова доказана полностью, поэтому просит суд наказать его тремя годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор будет оглашен 1 февраля.
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