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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Жители Беларуси требуют объяснить, почему из законов массово вычеркивают слова «Республика Беларусь»

Об этой особенности нормотворчества последнего периода мы сообщали вчера.

На портале «Удобный город» собирают подписи под петицией с требованием объяснить, с какой целью происходит исключение слов «Республика Беларусь» из текстов нормативно-правовых актов. Ее собираются направить в Совет Министров и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. За 10 дней с момента создания этого обращения под ним подписались больше 1 300 человек.

Авторы петиции предполагают, что это может быть связано с созданием и развитием Союзного государства.
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