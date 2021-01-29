Когда в сети только начали появляться первые слитые переговоры приближенных к власти лиц, Александр Лукашенко пообещал, что на следующей неделе расскажет, откуда и как они берутся. Мол, будет очень интересно. Но прошла одна неделя, за ней другая, третья, четвертая, пятая, десятая… и ничего. Лукашенко молчит до сих пор. Молчание это настолько красноречивое, что в принципе и слов никаких больше не нужно. Такие действия были понятны – спрятать голову в песок, пока тема не забудется. И в первые раз это относительно сработало. Пообсуждали с недельку и как-то подзабыли. Если сейчас спросить народ, о чем были первые сливы, многие, наверное и не вспомнят. Правда, не потому что кое-кто спрятал голову песок и не захотел объяснять, а потому что появились новые сливы еще более впечатляющие, а за ними и другие поводы для народного возмущения. Поэтому сейчас ситуация значительно хуже и страусиные методы абсолютно перестали работать, пише т ej.by





Вот появилась запись с совещания силовиков, где голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, говорит о лагерях для политических и напутствует подчиненных применять оружие без страха и сомнений прямо в лицо. И власть опять спрятала голову в песок. Бросила: «Это фейк!», и спряталась поглубже, надеясь, что через недельку тема забудется.





А в чем, собственно, фейк? В том, что есть такой боевой товарищ Николай Карпенков? В том, что он все это говорил? В том, что МВД закупило в России и вооружило свои подразделения страшными пистолетами? В том, что обсуждалась тема лагерей? Или фейком названо слово «президент», так как его у нас еще нет? Никаких объяснений не последовало. Хотя если хоть что-то из перечисленного неправда, власть легко могла это доказать и тем самым в корне подорвать доверие к последующим сливам BYPOL. Поэтому и в данном случае молчание спрятанной в песок головы также весьма красноречиво. Смешно, но когда через несколько недель власть высунула голову наружу и огляделась, то с удивлением обнаружила, что тема не забыта и все так же обсуждаема. Казалось бы, даже страусу должно было дойти, что нужно принимать какие-то новые меры перед опасностью, либо отбиваться, либо убегать. Но белорусским властям не дошло, и на очередную попытку получить ответы опять прозвучало «это фейк». Голова опять ушла в песок.





Точно также повела себя власть и в ситуации с расследованием BYPOl о причинах гибели Романа Бодаренко. Большое количество документов, аудио и видео записей, телефонных распечаток, локаций на местности, других доказательств, указание на конкретных лиц с ФИО и с фотографиями… Все это было просто проигнорировано. И это при том, что официальная проверка по трагедии также проводилась, и у власти наверняка есть доказательства, которые либо подтверждают версию BYPOl, либо опровергают ее. Но опять прозвучала старая песня про фейк, без каких-либо пояснений, и голова опять спряталась в песок. Очень красноречиво, как всегда.





Напоследок хочу реабилитировать… Нет, не белорусскую власть, а страуса. Это действительно уже фейк, легенда, которая прижилась у людей. Страус на самом деле не прячет голову в песок при опасности. Как раз ему хватает мозгов понять, что такое поведение ни к чему хорошему не приведет. Поэтому при опасности страус либо защищается, благо ноги у него могучие, либо убегает, развивая скорость почти до 100 км/ч. Легенда о прячущем голову в песок страусе появилась в том числе и потому, что людям требовалось найти аналогию своему поведению, когда под гнетом возникающих проблем, хочется просто зарыться с головой в песок, вместо того, чтобы их решать. Нужно было показать, глупость такого поведения, ассоциировав его с птицей и наглядно показав, что на самом деле, спрятаться не получится.





Миф о страусе стал причиной появления в психологии понятия «эффект страуса». Это когнитивное искажение, которое заключается в том, что человек, уклоняется от неприемлемой для себя ситуации.





Но психологи предупреждают, что игнорирование проблем не путь к их решению. Напротив, эффект страуса может привести к весьма серьезным и часто необратимым последствиям. В такой ситуации человек принимает худшие решения, он ощущает постоянное несчастье, все больше впадая в депрессию, проблемы нарастают подобно снежному кому и, самое главное, в таком состоянии невозможно достичь своей цели. Можно забить в поисковике описание эффекта страуса, там будто с белорусских властей все списано.





Реальность такова, что она не меняется только потому, что мы спрятали голову в песок. Каким бы надежным не казалось укрытие, истина от нее не меняется. Психологи говорят, что единственный способ решить проблемы - это принять их и преодолеть. Вот только далеко не каждый на это способен.



