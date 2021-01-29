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Бондаренко: Недвусмысленное предложение власти к диалогу с оппозицией вписывается в сценарий-2010

Внешнее давление на Минск вынудило власть перейти к диалогу, однако такой формат ставит оппозицию в зависимую позицию.

 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил правозащитник Андрей Бондаренко.

По его словам, ситуация, которая сложилась на данный момент в Беларуси, очень напоминает 2010 год.

«По большому счету, ничего принципиально нового или неожиданного не произошло. Все вкладывается в рамки сценария-2010, когда после безоговорочной победы над протестным движением следует недвусмысленное предложение диалога. С форматом самого диалога можно соглашаться или нет, но правила игры диктует теперь не команда Тихановской, безрассудно растратившая всю накопленную протестную энергию, а более сильный и управляющий ситуацией оппонент», - отметил он.

С одной стороны, считает Бондаренко, можно порадоваться, что внешнее давление на Минск вынудило его перейти к диалогу, но с другой стороны, такой формат явно не выгоден оппозиции, поскольку ставит ее в позицию во всем зависящую от власти.

«Если отказаться от амнистии, значит пожертвовать политзаключенными, согласиться – признать собственную несостоятельность в возможности решения проблемы другими способами», - пояснил он.

Правозащитник убежден: если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию здраво, то провластные технологи использовали классический вариант политического «цуцванга».

«И посыл адресован не столько Тихановской и Ко, сколько первым лицам ЕС, которые должны взять на себя ответственность - вступать в своеобразный диалог с Минском и пытаться освобождать заключенных, играя по его правилам, или продолжить давление, надеясь, что Лукашенко все же дрогнет. Европейским дипломатам предстоит непростая задача – повторить сценарий оттепели формата 2010-2011 гг. или отважиться на затягивание конфликта, перспектива которого во многом зависит от российских событий. На мой взгляд, вероятность амнистии достаточно велика, поскольку выбор у европейских политиков, как и пространство для политического маневра, крайне ограничены. Стоит ожидать ответной реакции ЕС, которая и продемонстрирует, о чем стороны "договорились"», - подытожил он.
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