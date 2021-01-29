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На политзаключённых начали новое дело

Новое уголовное дело возбуждено против нескольких политзаключённых, сообщает ТГ-канал "Весна" по словам политзаключённого Александра Францкевича.

На Францкевича, а также политзаключённых Акихиро Гаевского-Ханаду, Андрея Чапюка и ещё нескольких человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — "Участие в преступной организации в любой другой форме".

Теперь Францкевича обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспорядков, участие в них, обучение или иная подготовка к участию).
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