На политзаключённых начали новое дело
Новое уголовное дело возбуждено против нескольких политзаключённых, сообщает ТГ-канал "Весна" по словам политзаключённого Александра Францкевича.
На Францкевича, а также политзаключённых Акихиро Гаевского-Ханаду, Андрея Чапюка и ещё нескольких человек возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса — "Участие в преступной организации в любой другой форме".
Теперь Францкевича обвиняют по всем трём частям статьи 293 Уголовного кодекса (Организация массовых беспорядков, участие в них, обучение или иная подготовка к участию).
08:26 29/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение