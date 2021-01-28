Напомним, ранее защита Бабарико просила Верховный суд определить для рассмотрения дела нижестоящий суд, чтобы обеспечить возможность апелляции.





"Право на апелляционное обжалование приговора - это то, без чего невозможен справедливый суд.





Если дело в первой инстанции рассматривает Верховный Суд, то над ним нет апелляционной инстанции. Значит, и права на апелляционное обжалование у обвиняемого в таком случае нет.





Поэтому мы, защитники, просили Верховный Суд определить для рассмотрения дела в отношении Виктора Бабарико нижестоящий суд - чтобы обеспечить возможность апелляции, то есть условие справедливого судебного разбирательства.





Вечером 28.01.2021 нас официально уведомили, что Верховный Суд будет рассматривать дело сам.





Дмитрий Лаевский на своей странице в Фейсбуке. В праве на апелляционное обжалование приговора Виктору Бабарико отказано", - написал на своей странице в Фейсбуке.







