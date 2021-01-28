Социологи рассказали, сколько государственных работников выходят на протесты
Социолог Оксана Шелест, старший аналитик Центра европейских трансформаций, руководитель проекта «Голос улицы» привела интересные результаты исследования беларуских протестов, пишет Радио «Свобода».
Выстроить картину помогли наблюдения и опросы «Голоса улиц», Chatham House, «Народного опроса», «Голоса». Еще один источник данных — сведения о задержанных и осужденных.
В августе и начале сентября айтишники были более заметны в структуре протеста, в сентябре на первый план вышли студенты и вообще молодежь, с появлением «марша пенсионеров» более заметными стали люди старшего возраста и т.д.
— В протестах практически поровну мужчин и женщин, ни одна группа не превалирует над другой;
— Превалирование, но не доминирование возрастной группы 25-40 лет, в целом в протестах представлены все поколения;
— Превалирование, но не абсолютное доминирование частного сектора и новых форм занятости (фриланс, самозанятые и т.п.) над госсектором (представители последнего составляют примерно треть участников активных форм протеста);
— Примерно равное разделение активности между Минском и регионами (около 50% активности приходится на столицу);
— Превалирование людей с высшим образованием.
20:07 28/01/2021
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