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Правозащитнику Судаленко предъявили обвинения

Правозащитнику Леониду Судаленко предъявили обвинения по ч. 1 и 2 ст. 342 УК, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Фото: Facebook Леонида Судаленко

Судаленко предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности). Он остается в гомельском СИЗО.

Напомним, Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. За две недели до задержания у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. Спустя трое суток ее отпустили. 21 января в минском аэропорте задержали Татьяну Лосицу из Речицы Рэчыцы, которая тоже помогала Судаленко. Она в гомельском СИЗО, уточняют правозащитники.

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.
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