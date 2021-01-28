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Фактчекинг: Лукашенко снова соврал

Сегодня Лукашенко заявил, что "около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента".

Еврорадио решило проверить, а как оно на самом деле? Оказалсось, что даже Ермошина ему столько не нарисовала.

Согласно постановлению ЦИК за 14 августа об итогах выборов президента в голосовании приняли участие всего 5,8 миллиона избирателей. 

А за Лукашенко даже по версии ЦИК проголосовало 4,6 миллиона. Хотя, как мы знаем, эта цифра, мягко говоря, сильно преувеличена.


По версии платформы "Голос", на ~1300 избирательных участках, протоколы с которых получили наблюдатели, за Лукашенко проголосовало чуть менее 500 тысяч человек. 

Из этого можно сделать вывод, что по всей Беларуси за него проголосовало примерно 2 млн избирателей. Но наблюдателями попались как правдивые, так и сфальсифицированные протоколы. Так что в реальности цифра может быть гораздо меньшей.

В любом случае, как утверждает "Голос", а не доверять платформе у нас нет оснований, как минимум Лукашенко и Тихановская должны были выйти во второй тур, как максимум - в первом туре победила Светлана Тихановская.
"Белорусский партизан"
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