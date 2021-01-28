



Вот смотрим Закон Республики Беларусь от 11 декабря 2020 г. №94-З «Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи», он принят Палатой представителей 19 ноября 2020 г. и одобрен Советом Республики 20 ноября 2020 г. Что поразило: почему-то новый закон в очень многих местах убирает словосочетание - Республика Беларусь.





Причем, убирается это словосочетание несколькими способами.





Первый способ самый простой, это исключение :





«…из абзацев девятого, семнадцатого и двадцать второго слова «Республики Беларусь» исключить;..»





Таких изменений 45 (!!!) по всему Закону, но обратите внимание - одна правка может распространяться на много статей и абзацев:





«…Из абзаца шестого статьи 3, абзаца третьего статьи 4, статей 6 и 7, абзацев второго и третьего части первой, частей второй–шестой статьи 11, статьи 12, части первой и абзаца четвертого части третьей статьи 13, части второй статьи 182, статей 19, 21 и 23, части третьей статьи 26, статьи 30, части третьей статьи 36, абзаца восьмого статьи 42, части первой статьи 43, части третьей статьи 47, части второй статьи 48, части первой статьи 49, статьи 52, части второй статьи 53, части третьей статьи 58, статьи 60 и названия главы 12 слова «Республики Беларусь» исключить..»





Второй способ – замена текста. В новом тексте уже нет словосочетания Республика Беларусь. Инфобанк насчитал 15 таких изменений:





«…в части второй слова «законодательством Республики Беларусь» и «актами Республики Беларусь» заменить соответственно словами «законодательством» и «актами»...»





Давайте посмотрим некоторые статьи, чтобы попробовать понять - почему произошли такие изменения? Красным мы выделили то, что убрали в новой версии закона:





- медицинская деятельность – деятельность по организации и оказанию медицинской помощи, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведению медицинской экспертизы, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь





- медицинский работник – физическое лицо, имеющее высшее или среднее специальное медицинское образование, подтвержденное документом об образовании, и в установленном законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся деятельностью, связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведением медицинских экспертиз





- работники здравоохранения – лица, занимающие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке должности медицинских, фармацевтических работников, а также иные лица, работающие в области здравоохранения





Здесь видно, что медицинская деятельность уже не регулируется законодательством Республики Беларусь, сейчас она будет регулироваться просто каким-то «законодательством». Интересно, каким? Не понятно…





Если посмотреть изменения в других Законах, то оказывается, словосочетание «Республика Беларусь» исчезает не только в здравоохранении.





Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 74-З «Об изменении законов по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности». Принят Палатой представителей 10 декабря 2020 г. Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.





Здесь тоже убиралось и заменялось словосочетание «Республика Беларусь» и делалось это не в одном законе, а в нескольких:





1. Об основах государственной научно-технической политики





















Словосочетаний «Республика Беларусь» стало меньше и в законе Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности», «О научной деятельности», «О Национальной академии наук Беларуси», «О государственных наградах Республики Беларусь», «О рекламе», «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» и других.





Получается, что словосочетание «Республика Беларусь» убирается по отношению к государственным структурам, но не ко всем. Например, Совет министров как был написан с Республикой Беларусь, так и остался, другие тоже. То есть, это не просто задача убрать лишние слова, чтобы сэкономить бумагу и чернила для принтеров.





Почему же убирается это словосочетание? Мы не знаем. Юристы, к которым мы обратились за комментарием, также затруднились дать конкретную информацию – зачем это делается.





Один из последних опубликованных: Закон Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ продолжает убирать словосочетание «Республика Беларусь»:

Что происходит?