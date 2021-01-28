Петр Кузнецов: Режим разрушит сам себя

Если читать классические определения, репрессии — это форма насилия, направленная на подавление политических оппонентов. Но есть еще и террор — физическое насилие с целью устрашения политических оппонентов.





Если мы будем называть вещи своими именами, сегодня будет справедливо говорить о том, что действующий режим использует все свои ресурсы не только для того, чтобы подавить, но и максимально запугать, и в Беларуси мы наблюдаем не только «репрессии», но и полноценный террор.





Насилие стало инструментом реализации государственной политики, и это — наши реалии в 21 веке.





Еще один инструмент того же рода — имитация или вранье. В августе-сентябре 2020 вся Беларусь окрасилась в бело-красно-белые цвета и все прекрасно увидели, что есть большинство, которое требует у этой власти уйти.





С того момента, когда протесты в активной форме (улица) пошли на спад, власть бросила огромный ресурс на то, чтобы создать выгодную им картинку: репрессивная борьба с трусами на балконах и параллельное вывешивание к-з везде, где только можно, вплоть до тюрем и автозаков, в сочетании с риторикой госпропаганды — попытка сконструировать в стране альтернативную реальность, которая будет существовать чисто внешне: нас, мол, большинство, единственный символ — к-з, недовольных нет (но чтобы их типа не было, вовсю работает репрессивная машина, чтобы заставить всех замолчать).





За полгода тяжелейшего политического кризиса режим не придумал ничего для его разрешения, кроме насилия и имитации (вранья). Это то, что делается и, судя по всему, будет делаться и дальше.





Давайте представим себя на месте властей. Исходим из того, что острая фаза пусть временно, но миновала и удалось удержаться. До следующих протестов есть пауза, которую надо использовать для укрепления позиций.





Чтобы это укрепление было минимально устойчивым, надо не просто сбить протесты, но снизить градус недовольства собой; хотя бы минимально вернуть доверие; предложить какую-то позитивную повестку и перспективу.





То есть постараться сделать так, чтобы народ не только замолчал, а и успокоился.





Что сделала для этого власть? Объявила «Год единения», анонсировала ВНС и продолжила репрессии и вранье. Скажем, негусто, то есть, вообще ничего.





Врать и драться — с точки зрения интеллектуальных усилий это самые простые опции, которые только доступны человеку. Ну, наверное, поесть и сходить в туалет — проще, но и то не всегда. Врать и драться умеют даже дети в детском саду и прекрасно этим пользуются.





Конструировать нормальную реальность по-настоящему, а не на уровне вранья и подавления — это серьезная интеллектуальная задача, с которой надо работать на уровне экспертов, аналитиков и серьезных исполнителей.





И, как мы видим сегодня, ничего такого власть не делает, а, если и делает, то у нее явно не получается. Народ хоть и стал тише (впрочем, многие полагают, что временно), но недовольство никуда не делось, политизированность не спадает и сторонников действующей власти или хотя бы нейтральных и равнодушных больше не становится. То есть, речи об успокоении даже не идет.





Мы сейчас столкнулись с очень интересным явлением: мы видим, что режим собирается существовать неопределенно долгий срок, используя для устойчивости этого существования исключительно насилие и вранье, то есть, самый и абсолютно минимальный уровень интеллектуального обеспечения.





Когда меня спрашивают, считаю ли я, что эта власть уйдет, я всегда отвечаю, что даже не сомневаюсь в этом. Моя уверенность основывается в том числе и на том, что даже если протестных настроений вообще не станет (как не было их, например, в 2019), режим, который держится на самых простых и неинтеллектуальных опорах, в любом случае будет совершать ошибки и разрушать сам себя.





Собственно, в 2020 году мы это и увидели в полной красе: за несколько весенних и летних месяцев довести самих себя от совершенно спокойного существования до угрозы полного краха — надо было постараться.





Если ты умеешь только бить и врать, то вопрос полного краха, когда отвернутся все, потому что рано или поздно ты начнешь бить и своих и врать и своим — это лишь вопрос времени.