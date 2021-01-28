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Шаг вправо, шаг влево - расстрел? Поправки в "антипротестное" законодательство готовят в срочном порядке

Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", будут подготовлены в самое ближайшее время.


Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Лукашенко.

По его словам, на совещании был рассмотрен "широкий круг вопросов" о "совершенствовании" национального законодательства и возможности его актуализации на перспективу, чтобы "оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например, такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года".

Александр Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы Лукашенко установил минимальные сроки. 

"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал он.

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