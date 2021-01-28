Шаг вправо, шаг влево - расстрел? Поправки в "антипротестное" законодательство готовят в срочном порядке
Изменения в законодательство, связанные с "внутриполитической ситуацией в стране", будут подготовлены в самое ближайшее время.
Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Лукашенко.
По его словам, на совещании был рассмотрен "широкий круг вопросов" о "совершенствовании" национального законодательства и возможности его актуализации на перспективу, чтобы "оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например, такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года".
Александр Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы Лукашенко установил минимальные сроки.
"В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал он.
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13:34 28/01/2021
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