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Закатать всех в асфальт! Лукашенко приказал ужесточить "антипротестное" законодательство

Сегодня у Лукашенко совещание по вопросам "совершенствования законодательства"


"Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того ни хотели заграничные спонсоры протестов", - в очередной раз заявил он.

При этом он утверждает, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм. "Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное", - цитирует Лукашенко БелТА

Он напомнил, что по "предложениям граждан" ряд норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству. 

"Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? 

Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране", - заявил Лукашенко.
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