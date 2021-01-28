Лагеря имени Карпенкова

Николая Карпенкова в аудиопленке, обнародованной BYPOL, - Юрий Дракохруст в своем телеграм-канале. "О планах создать лагеря для интернированных протестующих, сообщила личность с голосом, похожим на голос нынешнего заместителя министра внутренних делв аудиопленке, обнародованной BYPOL, - пишет в своем телеграм-канале.









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Позже лагерь был демонтирован, хотя заявления лица с голосом, похожим на Карпенкова, свидетельствуют о том, что эти планы не были забыты по крайней мере и в октябре 2020 года.





Оценивая эту "новацию" в исторической ретроспективе многие вспоминали как нацистские, так и сталинские лагеря.





Но представляется, что сравнение здесь уместно отчасти именно с нацистскими, а не советскими лагерями.





Особенность классических концлагерей не в том, что там предельно зверские условия содержания, в обычной тюрьме они могут быть еще жестче, чем в концлагере.





Особенность классического концлагеря в том, что изоляция, лишение свободы, происходит путем внесудебной процедуры, и в том, что срок содержания неопределенный.





Статус заключенного концлагеря похож на статус военнопленного. Взятых в плен на войне не судят, их просто изолируют, и срок содержания для них неопределенный – до конца войны.





Заключенному сталинского ГУЛАГа было мало радости от того, что он попадал туда по приговору суда и срок был определен.





Но узник нацистских концлагерей в Беларуси в Тростенце или в Азаричах даже такого юридического статуса не имел.





Отправляли туда решением оккупационной администрации или немецким военным начальником, а срок – до лучших времен.





Лагерь, который построили под Слуцком, лагеря, о которых говорила личность с голосом Карпенкова - это именно нацистского типа лагеря.





В новейшей истории нечто подобное было в Польше во время военного положения, где около 4 тысяч лидеров и активистов «Солидарности» годами удерживали за решеткой без никакого суда. А срок - до особого распоряжения, пока все не успокоится.





Может, эти юридические тонкости и не имеют такого уж большого значения – но некоторе имеют - лишение человека свободы вообще вне закона ("иногда не до законов", как было сказано) делает его более беззащитным, чем лишение свободы по сколько угодно несправедливому закону.





Ну и имеет значение историческая память белорусов. В разных странах и в разные времена концентрационные лагеря необязательно предусматривали террор относительно их заключенных.





Но в белорусском массовом сознании концентрационный лагерь из-за памяти о Второй мировой - это лагерь смерти, как тот же Тростенец и Озаричи.





Возможно, именно эти исторические ассоциации и поспособствовали тому, что лагерь под Слуцком был все же демонтирован. Все же и людям власти наверняка не очень нравится вот так уж напрямую натягивать на себя мундиры гестаповцев, членов СД и айнзацкоманд", - заключает Дракохруст.







