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Лагеря имени Карпенкова

Политобозреватель Юрий Дракохруст объясняет, почему беларуские "лагеря для протестующих" больше похожи не на советский ГУЛАГ, а именно на нацистские концлагеря.

Лагеря имени Карпенкова
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"О планах создать лагеря для интернированных протестующих, сообщила личность с голосом, похожим на голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова в аудиопленке, обнародованной BYPOL, - пишет Юрий Дракохруст в своем телеграм-канале.


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Позже лагерь был демонтирован, хотя заявления лица с голосом, похожим на Карпенкова, свидетельствуют о том, что эти планы не были забыты по крайней мере и в октябре 2020 года.

Оценивая эту "новацию" в исторической ретроспективе многие вспоминали как нацистские, так и сталинские лагеря.

Но представляется, что сравнение здесь уместно отчасти именно с нацистскими, а не советскими лагерями.

Особенность классических концлагерей не в том, что там предельно зверские условия содержания, в обычной тюрьме они могут быть еще жестче, чем в концлагере.

Особенность классического концлагеря в том, что изоляция, лишение свободы, происходит путем внесудебной процедуры, и в том, что срок содержания неопределенный.

Статус заключенного концлагеря похож на статус военнопленного. Взятых в плен на войне не судят, их просто изолируют, и срок содержания для них неопределенный – до конца войны.

Заключенному сталинского ГУЛАГа было мало радости от того, что он попадал туда по приговору суда и срок был определен. 

Но узник нацистских концлагерей в Беларуси в Тростенце или в Азаричах даже такого юридического статуса не имел. 

Отправляли туда решением оккупационной администрации или немецким военным начальником, а срок – до лучших времен.

Лагерь, который построили под Слуцком, лагеря, о которых говорила личность с голосом Карпенкова - это именно нацистского типа лагеря.

В новейшей истории нечто подобное было в Польше во время военного положения, где около 4 тысяч лидеров и активистов «Солидарности» годами удерживали за решеткой без никакого суда. А срок - до особого распоряжения, пока все не успокоится.

Может, эти юридические тонкости и не имеют такого уж большого значения – но некоторе имеют - лишение человека свободы вообще вне закона ("иногда не до законов", как было сказано) делает его более беззащитным, чем лишение свободы по сколько угодно несправедливому закону.

Ну и имеет значение историческая память белорусов. В разных странах и в разные времена концентрационные лагеря необязательно предусматривали террор относительно их заключенных. 

Но в белорусском массовом сознании концентрационный лагерь из-за памяти о Второй мировой - это лагерь смерти, как тот же Тростенец и Озаричи.

Возможно, именно эти исторические ассоциации и поспособствовали тому, что лагерь под Слуцком был все же демонтирован. Все же и людям власти наверняка не очень нравится вот так уж напрямую натягивать на себя мундиры гестаповцев, членов СД и айнзацкоманд", - заключает Дракохруст.
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