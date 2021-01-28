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Шутка что ли?! Беларусь поднялась на 63 место в коррупционном рейтинге

Беларусь поднялась с 66 на 63 место с в коррупционном рейтинге Transparency International, набрав 47 очков из 100 возможных, следует из опубликованного организацией доклада.


Баллы присуждаются на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Ноль баллов означает максимальный уровень восприятия коррупции в государственном секторе, и наоборот, 100 баллов — это минимальный уровень.

Лидером рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария с 85-ю баллами.

Самый низкий индекс в 12 баллов оказался у Южного Судана и Сомали.

Среди других стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17-я), Литва (38-я) и Латвия (44-я). Грузия осталась на 45-м месте, а Украина опустилась со 117-го места на 121-е, Россия поднялась со 137 на 129 место.
АФН
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