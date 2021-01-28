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"Минск не выполнил ни одного обещания". Почему Си Цзиньпин звонил Лукашенко?

Белорусские власти проваливают реализацию важного для Китая проекта «Великий камень».

Вечером в понедельник впервые после 9 августа 2020 года Лукашенко смог поговорить с Си Цзиньпином – по телефону.

Согласно официальным сообщениям, они обсуждали в том числе китайские инвестиции в Беларусь и проект «Великий камень».

«Пул первого» написал, что разговор длился 45 минут и был «добрым и теплым». Однако телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает, что Китай недоволен действиями белорусских властей.

"Главная проблема белорусско-китайских отношений заключается в том, что Минск не выполнил ни одного из взятых на себя обещаний (а некоторые договоренности даже нарушил) по итогам визита Си Цзиньпина в Беларусь в мае 2015 года. 

С другой стороны, стратегические ошибки белорусских властей в совокупности с вмешательством Кремля во внутренние дела Беларуси, что привело к долгоиграющему политическому кризису, поставили под угрозу реализацию инициативы «Пояса и пути» в Беларуси, включая развитие флагманского проекта Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Политический кризис в Беларуси и его внешнеполитические последствия в виде санкций со стороны Запада подрывают планы Китая по использованию нашей страны в качестве индустриальный хаба с выходом на европейский рынок.

Среди невыполненных договоренностей со стороны Минска Центр стратегических и внешнеполитических исследований называет окончание вступление Беларуси в ВТО, заключение соглашений «нового поколения» с Евросоюзом, нормализацию отношений со странами Запада и другое.

"В условиях нынешнего политического кризиса реализация китайско-белорусских договоренностей от 2015 года практически невозможна до его разрешения, включая полную нормализацию и углубление отношений с Западом и работу над собственными ошибками. 

Последнее же требует глубокой кадровой чистки и избавления от тех кадров в государственном аппарате, которые вместо того, чтобы из Беларуси сделать индустриальный хаб, решили превратить ее в один большой концентрационный лагерь в центре Европы", – пишет телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований.
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