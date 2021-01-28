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Дмитриев зовет на «Сход»

Экс-кандидат в президенты рассказал, почему важно поддержать платформу.



— Итогом «Схода» станет реальное и легитимное объединение ответственных и неравнодушных граждан, которые любят Беларусь и видят в ней свое будущее. Участие в «Сходе» является уникальной возможностью получить поддержку единомышленников в вашем округе и по всей стране. И безопасно поднять важные для нас темы, — объяснил свое решение принять участие в работе платформы сопредседатель команды «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Экс-кандидат в президенты напомнил, что в то время, как в Беларуси готовятся провести собрание чиновников и начальников, очень важно иметь альтернативу.

— На платформе «Сход» все наоборот: вы можете сами выдвинуть свою кандидатуру в делегаты, голосование по ней будет открытым и мы сами будем определять повестку, — отметил Дмитриев.

При этом он подчеркнул, что «Сход» не создан исключительно для политиков и суперактивистов, он создан просто для активных неравнодушных граждан:

— Поэтому не думайте, что пускай теперь кто-нибудь другой. Давайте, это будете именно вы! Именно так формируется команда единомышленников, — уверен политик.

Команда «Говори правду» перечисляет, почему важно принять активное участие в этом проекте:

Основная цель «Говори правду» — полноценное участие граждан в принятии государственных решений. А тут именно граждане выбирают себе представителей и участвуют в формировании повестки.

Участие в «Сходе» также является уникальной возможностью получить поддержку единомышленников в вашем округе и по всей стране. И безопасно поднять важные для нас темы.

Делегаты смогут донести свои мысли и идеи до большого количества белорусов, благодаря привлечению внимания общества через СМИ и другие каналы распространения информации.

Итогом «Схода» станет реальное и легитимное объединение ответственных и неравнодушных граждан, которые любят Беларусь и видят в ней свое будущее.
Команда обещает поддержку и помощь по вопросам регистрации всем желающим и напоминает, что выдвижение возможно до 4 февраля. 
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