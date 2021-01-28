Черечень: Степень единения народа и градус неприятия диктатора в Беларуси гораздо выше, чем в России
В России минувшие выходные ознаменовались митингами в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. По данным штабов оппозиционного политика, 23 января на улицы 110 российских городов вышли как минимум 250 тысяч человек.
На улицы Москвы, по разным оценкам, вышло от 15 до 50 тысяч человек (по информации МВД, в московских акциях участвовали 5 тысяч человек). Независимые наблюдатели называют митинги 23 января самыми массовыми за последние несколько лет. Более того, акции солидарности с российскими протестующими прошли и в Беларуси. О ситуации в соседней стране и ее сходстве с белорусскими реалиями корреспондент «Политринга» побеседовал с главой партии «Грамада», кандидатом на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергеем Череченем.
- Как Вы в целом относитесь к тому, что сейчас происходит в России касательно акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального?
- Как политик, конечно, с большим интересом. В первую очередь, потому, что появилась возможность со стороны посмотреть на поведение многих составляющих гражданского общества в экстремальной ситуации. На мой взгляд, прошедшая акция была «разведкой боем» как для оппозиции, так и для власти. Сейчас каждая сторона будет делать работу над ошибками. Появилась в Интернете важная «протестная цифра». Она говорит о том, что чуть ли не половина тех, кто вышел на улицы, вышел протестовать впервые. Это очень важный индикатор, это показатель того, что протест захватывает прежде не участвовавших в нем граждан.
Людей протестовало достаточно много. Это говорит о том, что сторонники Навального имеют некое подобие сетевой структуры, которая позволяет организовывать подобные акции. Наверное, они повторятся и в будущем, и теперь власти сосредоточатся на том, чтобы эту сеть разоблачить, пресечь, разогнать и кого надо посадить.
Мы это уже проходим вовсю, знаем, что да как. По многим параметрам происходящее сейчас — беспрецедентно для России. Не столько по массовости, сколько по уровню мобилизации, географии охвата и реакции власти. Последовала жесткая силовая реакция на всей территории страны.
По итогам 23 января, мне представляется, пока «ничья»: власти думают, как сбить протест, а гражданское общество зализывает раны, обдумывая следующий шаг.
- Можно ли провести параллель между российскими и белорусскими протестами?
- Во-первых, похожа официально-властная реакция:
«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей», — утверждает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Заговорили власти РФ и о «влиянии Запада».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма».
Что-то белорусское напоминает, правда?
Во-вторых, российская оппозиция решила брать пример с белорусской. Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире «Навальный Live» заявил о планах провести протесты в следующие выходные (30-31 января), а затем сделать «протестные выходные» постоянными городскими и региональными мероприятиями.
Многие авторитетные российские политологи считают, что «у Путина начнут расти усы Лукашенко», то есть правящий российский режим будет быстро сваливаться в «минскую колею», занимая глухую оборонительную позицию. Поле для маневра резко сузилось, но еще больше сократилась способность маневрировать, и в России начинаются процессы, похожие на белорусские.
Есть один большой минус у россиян по сравнению с нами: степень единения народа и градус неприятия диктатора в Беларуси гораздо выше. Есть у россиян и плюс — лукашенковская «вертикаль» твёрже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская. Так что вероятность раскола или «свала» элит в России мне представляется более реалистичной, чем в Беларуси.
Что касается перспектив протестов что в России, что в Беларуси – это очень сложно предсказуемая вещь.
- Почему протестующие в Минске выразили солидарность протестующим в РФ?
- Мы думаем об одном и смотрим в одну сторону. Что общего у ситуаций в Беларуси и России — это вот как раз недовольство властью, оторвавшейся от реальности, живущей в своем параллельном мире «новой аристократии». Российская власть не услышала белорусское общество! Сейчас с тревогой прислушивается к своему. Российское общество чаще стебалось с Беларуси, мол, как вы там такое терпите? В России такое невозможно! Сейчас оказалось, что «синеокая и суверенная любимая, которую не отдают», приехала в Россию во всей красе.
Мы поддерживаем друг в друге искреннее желание перемен. Понимаем, что новая реальность сулит новые возможности. Все в наших руках. В России — российский сценарий, в Беларуси — белорусский. Нет методичек. Все очень индивидуально. Общее только одно — на сцену выходят народы, а власти не сильно готовы их слушать и слышать. Только вот придется, судя по всему.
- Насколько акции в поддержку Навального уместны в Республике Беларусь?
- Солидарность всегда уместна. Дело ведь не только в Навальном или в обнаруженном в Геленджике «дворце Путина». Акции проходят в поддержку всех, кто вышел под ОМОНовские дубинки, подняв протестную волну народного гнева. Если в России победит любого вида революция, дни белорусского режима будут сочтены, и все произойдет, как в 1991-м. Крах коммунистического режима в Москве автоматически привел к тому, что большинство номенклатурщиков и силовиков или переобулись, или сошли с арены, а Беларусь получила и независимость, и национальное правительство.
09:51 28/01/2021
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