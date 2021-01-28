На улицы Москвы, по разным оценкам, вышло от 15 до 50 тысяч человек (по информации МВД, в московских акциях участвовали 5 тысяч человек). Независимые наблюдатели называют митинги 23 января самыми массовыми за последние несколько лет. Более того, акции солидарности с российскими протестующими прошли и в Беларуси. О ситуации в соседней стране и ее сходстве с белорусскими реалиями корреспондент «Политринга» побеседовал с главой партии «Грамада», кандидатом на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергеем Череченем.





- Как Вы в целом относитесь к тому, что сейчас происходит в России касательно акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального?





- Как политик, конечно, с большим интересом. В первую очередь, потому, что появилась возможность со стороны посмотреть на поведение многих составляющих гражданского общества в экстремальной ситуации. На мой взгляд, прошедшая акция была «разведкой боем» как для оппозиции, так и для власти. Сейчас каждая сторона будет делать работу над ошибками. Появилась в Интернете важная «протестная цифра». Она говорит о том, что чуть ли не половина тех, кто вышел на улицы, вышел протестовать впервые. Это очень важный индикатор, это показатель того, что протест захватывает прежде не участвовавших в нем граждан.

Людей протестовало достаточно много. Это говорит о том, что сторонники Навального имеют некое подобие сетевой структуры, которая позволяет организовывать подобные акции. Наверное, они повторятся и в будущем, и теперь власти сосредоточатся на том, чтобы эту сеть разоблачить, пресечь, разогнать и кого надо посадить.

Мы это уже проходим вовсю, знаем, что да как. По многим параметрам происходящее сейчас — беспрецедентно для России. Не столько по массовости, сколько по уровню мобилизации, географии охвата и реакции власти. Последовала жесткая силовая реакция на всей территории страны.

По итогам 23 января, мне представляется, пока «ничья»: власти думают, как сбить протест, а гражданское общество зализывает раны, обдумывая следующий шаг.





- Можно ли провести параллель между российскими и белорусскими протестами?





- Во-первых, похожа официально-властная реакция:

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей», — утверждает Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Заговорили власти РФ и о «влиянии Запада».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма».

Что-то белорусское напоминает, правда?

Во-вторых, российская оппозиция решила брать пример с белорусской. Руководитель сети региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков в прямом эфире «Навальный Live» заявил о планах провести протесты в следующие выходные (30-31 января), а затем сделать «протестные выходные» постоянными городскими и региональными мероприятиями.

Многие авторитетные российские политологи считают, что «у Путина начнут расти усы Лукашенко», то есть правящий российский режим будет быстро сваливаться в «минскую колею», занимая глухую оборонительную позицию. Поле для маневра резко сузилось, но еще больше сократилась способность маневрировать, и в России начинаются процессы, похожие на белорусские.

Есть один большой минус у россиян по сравнению с нами: степень единения народа и градус неприятия диктатора в Беларуси гораздо выше. Есть у россиян и плюс — лукашенковская «вертикаль» твёрже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская. Так что вероятность раскола или «свала» элит в России мне представляется более реалистичной, чем в Беларуси.

Что касается перспектив протестов что в России, что в Беларуси – это очень сложно предсказуемая вещь.





- Почему протестующие в Минске выразили солидарность протестующим в РФ?





- Мы думаем об одном и смотрим в одну сторону. Что общего у ситуаций в Беларуси и России — это вот как раз недовольство властью, оторвавшейся от реальности, живущей в своем параллельном мире «новой аристократии». Российская власть не услышала белорусское общество! Сейчас с тревогой прислушивается к своему. Российское общество чаще стебалось с Беларуси, мол, как вы там такое терпите? В России такое невозможно! Сейчас оказалось, что «синеокая и суверенная любимая, которую не отдают», приехала в Россию во всей красе.

Мы поддерживаем друг в друге искреннее желание перемен. Понимаем, что новая реальность сулит новые возможности. Все в наших руках. В России — российский сценарий, в Беларуси — белорусский. Нет методичек. Все очень индивидуально. Общее только одно — на сцену выходят народы, а власти не сильно готовы их слушать и слышать. Только вот придется, судя по всему.





- Насколько акции в поддержку Навального уместны в Республике Беларусь?





- Солидарность всегда уместна. Дело ведь не только в Навальном или в обнаруженном в Геленджике «дворце Путина». Акции проходят в поддержку всех, кто вышел под ОМОНовские дубинки, подняв протестную волну народного гнева. Если в России победит любого вида революция, дни белорусского режима будут сочтены, и все произойдет, как в 1991-м. Крах коммунистического режима в Москве автоматически привел к тому, что большинство номенклатурщиков и силовиков или переобулись, или сошли с арены, а Беларусь получила и независимость, и национальное правительство.



