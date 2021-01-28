«Будем как белорусы». Поляки считают белорусов героическим народом

«Переворот в сознании молодых поляков: они не помнят движение «Солидарность» и берут пример с белорусов»

– То, что произошло в Беларуси после президентских выборов, было темой номер один в Польше и Европе. Не только из-за происходившего в стране, но из-за высокой активности белорусской диаспоры.









В Польше на протяжении двух-трех недель после президентских выборов и на официальном, и на бытовом уровне основное внимание было сконцентрировано на Беларуси.





Любой человек, который узнавал, что я оттуда, оперировал детальной информацией о происходящем в нашей стране и выражал искреннюю поддержку.





Более того, события в Беларуси повлияли на протестное движение в Польше. Когда из-за определенных изменений в законодательстве началось серьезное массовое движение против решений власти, то одним из лозунгов протестующей молодежи стал «Будем как белорусы».





То есть белорусы стали примером в противостоянии с несправедливостью и глупостью власти, стали примером в стремлении защитить свои права. Постоянно подчеркивался тот факт, что белорусы вышли против брутальной режима и протестуют не один месяц, поэтому надо брать с них пример.





Это, конечно, неожиданный переворот в сознании молодого поколения, которое не помнит борьбы польского общества с коммунизмом в 80-е. Тогда движение «Солидарность» стало примером противостояния тоталитарной системе для многих стран, в том числе для Беларуси. И вот теперь события в нашей стране становится примером для тех же самых поляков.

«Внешняя политика Евросоюза на восточном направлении спонтанная, несистемная»

Почему если ситуация в Беларуси была темой номер один в Европе, заметных действий со стороны ЕС не видно?





– Поддержка со стороны Европы была и есть, но если говорить о системной поддержке, то Европа и Запад в целом не могут многого сделать для Беларуси по нескольким причинам.





Евросоюз не будет посылать танки и солдат в Беларусь, чтобы свергнуть режим Лукашенко. В ЕС прекрасно понимают, что здесь ключевым игроком является Россия и любое силовое воздействие на Беларусь приведет к конфронтации с Москвой. Поэтому в этом направлении никто даже не думает.





Второй момент: политический кризис в Беларуси происходил во время так называемых политических каникул в Европе. В августе люди, занимающиеся здесь политикой, стремятся комфортно провести время.





Третье: летом европейцы только вышли из первого этапа коронокризиса и были заняты вопросами внутренней экономики. Они не были готовы к политическому кризису в Беларуси, как в 2014 году не были готовы к российской агрессии в Украине.





Внешняя политика Евросоюза на восточном направлении спонтанная, несистемная. Она является всего лишь реакцией на происходящее. Поэтому после начала политического кризиса в Беларуси политикам, представителям разных стран необходимо было согласовать действия, выработать общие подходы и стратегию, что требовало времени и ресурсов.





А затем, когда проходят месяцы, внешний мир привыкает к обостренной ситуации внутри страны. Происходившее в Беларуси уже не воспринималось с таким шоком как в первые недели. Драма народа начинает забываться.





Поскольку кризис в Беларуси не закончился переломом в пользу протестующих, то как это свойственно европейским бюрократам, начались игры с представителями официального Минска.





Звучат оправдания, что изоляция режима Лукашенко приведет к ухудшению положения внутри страны, к усилению влияния России, поэтому не нужно спешить с санкциями и радикальной политикой по отношению к белорусским властям.





Это продемонстрировала попытка все же провести чемпионат мира по хоккею в Минске. Но белорусская диаспора и международные организации все-таки не так быстро забыли о насилии и репрессиях в стране.





Максимум, что ЕС может сделать на данный момент: усилить санкции и систематическое давление на режим Лукашенко.

«Образ белорусов полностью изменился»

– До августа интерес поляков к происходящему в Беларуси, несмотря на то, что мы являемся соседями, был небольшим. Затем ситуация в нашей стране, как я уже сказал, стала темой номер один.





Сейчас на первое место в Польше вновь вышли внутренние проблемы, связанные с коронавирусом, локдауном, экономическими трудностями. Белорусский кризис уже не выглядит таким актуальным как это было летом-осенью.





Тем не менее образ белорусов полностью изменился. Для полной уверенности по этому вопросу нужно было бы провести социологические исследования, но по моему субъективному впечатлению, белорусов теперь воспринимают в Польше как героический народ. Хотя до этого, нужно признать, их воспринимали как народ, который не бунтует, не сопротивляется авторитарному режиму.



