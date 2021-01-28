







Хотя госТВ отмечает чрезвычайную важность Всебелорусского собрания, характерным нарративом недели стала пролонгация нынешней модели на следующие пять лет. Фактически, роль ВНС сводится к одобрению уже разработанной программы и внесению в нее частных дополнений.





Активно превозносились достижения проводимой политики ― успехи модернизации производства, высокие места Беларуси в некоторых рейтингах, прозорливость ранее принятых решений (в том числе, по пандемии). Апологетика официальной модели была тесно связана с персонализмом. Так, например, предложения правительства оценивались в зависимости от позиции Лукашенко.





Довольно подробно освещались акции в России. Любые приблизительные аналогии, параллели с выступлениями в Беларуси трактовались как проявление единого замысла, деструктивной деятельности зарубежных кураторов.





Этими рассуждениями оправдывалось применение силы в отношении протестующих. Вместо «хитрых» политтехнологических схем, которые используют в РФ и других странах, предлагалась ставка на силовой ресурс. Действия ОМОНа трактовались как акт героизма, прославлялись его моральные качества.





Оппоненты власти именовались «беглыми политиками» и предателями. Тема предательства повторялась в различных версиях ― от выпадов в адрес Александры Герасимени до тезисов о предателях под бело-красно-белыми флагами в годы войны.





Госканалы находят собственное лицо в разделении функций. Основной пласт тем и сюжетов повторяется во всех передачах, часто в почти идентичных выражениях. Но есть и различия. Например, СТВ поддерживает наиболее агрессивный и геополитический крен, рассуждения о тайных смыслах миропорядка. «Панорама» уделяла больше внимания благам, идущим от государства, подготовке к ВНС.