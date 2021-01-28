По мнению авторов доклада, у Байдена есть «историческая возможность объединить Европу и переломить диктатуру, создав международную коалицию в поддержку демократии в Беларуси», пишет tut.by.





Авторы доклада — журналист и дипломат Андрес Ослунд, замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Хэринг, бывший посол США в Узбекистане и Украине Джон Хербст, и экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.





В докладе — ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «содействовать росту демократического движения в Беларуси, укрепить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».





Авторы считают, что Байден должен встретиться со Светланой Тихановской в первые 100 дней на посту президента США. Президенту рекомендуют назначить высокопоставленного чиновника для координации с ЕС, Великобританией и Канадой совместных действий по санкциям, а также подписать указ о санкциях против «сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека, чтобы это служило сдерживающим фактором дальнейшей эскалации репрессий». Авторы отмечают, что готовы представить список для рассмотрения.





«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты. США следует ввести санкции в отношении компаний, которые занимаются частными финансами Лукашенко. США должны угрожать санкциями российским компаниям и бизнесменам в случае, если они захватят белорусские компании или поддержат режим Лукашенко финансово или политически. США также должны ввести санкции против российских СМИ и журналистов, участвующих в пропагандистских кампаниях против протестного движения в Беларуси», — сказано в документе.





Там также отмечено, что конгресс США должен дать конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества Беларуси и СМИ. Конгрессу рекомендовано удвоить бюджет белорусской службы «Радыё Свабода».





«Госсекретарь должен назначить высокопоставленное должностное лицо, которое будет контролировать всю оказываемую Беларуси помощь и ежеквартально отчитываться о ней перед конгрессом. США (вместе с ЕС) должны направить гуманитарную помощь оппозиции по каналам, которые фактически доходят до них в Беларуси. Госсекретарь должен содействовать безусловному освобождению и амнистии всех политических заключенных, призывать к прекращению насилия и настаивать на всестороннем национа ном диалоге для разрешения политического кризиса в Беларуси и проведении в последующем свободных и справедливых выборов», — предлагают авторы.





Кроме того, США предлагается использовать свое влияние в международных организациях, таких как ОБСЕ и ООН, для их участия в разрешении белорусского кризиса.





В документе также указаны рекомендации для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения репрессий со стороны Кремля».





Атлантический совет — американский аналитический центр, созданный для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой. Совет основан в 1961 году при НАТО. Юридически совет не связан с правительством США или с НАТО. На мероприятиях организации часто выступают американские политики и чиновники, в том числе экс-президенты, а также сотрудники НАТО.



