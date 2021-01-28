В Москве после обысков задержали брата Алексея Навального













После окончания обыска Олега Навального увезли полицейские в неизвестном направлении.





Напомним, 27 января в квартиру арестованного российского оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обысками. Силовики в масках ломали двери, чтобы войти в квартиру. В квартире в тот момент находился Олег Навальный.





Напомним, Навального арестовали после возвращения из Германии. Оппозиционер вернулся в Россию после длительного лечения в немецкой клинике "Шарите" от последствий отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают спецслужбы РФ.