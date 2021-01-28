Почему Лукашенко игнорирует Путина. “Китай вступил в борьбу”









Лукашенко поговорил с Си Цзиньпином.





Вхождение КНР как публичного (!) активного игрока на финальной стадии. Именно публичного, поскольку без лишнего шума Пекин активно вовлечён в процессы.





Вот лишь несколько фактов.





Задержка в Минске старого посла и удивительно быстрый приезд нового (через 7 дней после физического отъезда из Минска его предшественника)





Личность нового посла – Се Сяюн до приезда в Минск занимал должность заместителя Генсека ШОС. По статусу это понижение, если не брать во внимание других аспектов (интерес КНР)





При Се Сяюне активизировалась работа над обсуждением профильных документов по ведомствам.





В ноябре 2020 беларуский вопрос стал темой порядка дня ЦК КПК.





После этого о результатах пленума беларускую сторону проинформировал министр общественной безопасности КНР Чжао Кенджи.





На состоявшемся вскоре онлайн-заседании межправительственного совета по развитию бизнес-отношений председательствующим с китайской стороны был Го Шэнкунь – предшественник Чжао Кенджи на посту министра общественной безопасности.





Таким образом, можно констатировать, не только сохранение КНР к процессам в Беларуси, но и определённую активизацию. Возможно, этот факт стал одной из причин роста уверенности Лукашенко в своём будущем. По крайней мере, после ноябрьского пленума ЦК КПК в Минске окончательно свернули разговоры о скором принятии новой Конституции. То есть начали затягивать время, что, среди прочего, не слишком нравится Кремлю (риторика российских СМИ на эту тему тому лишнее подтверждение).





Второй вывод – наличие “смотрящего” за беларускими процессами. Это Министерство общественной безопасности – силовики. Кстати, именно МОБ КНР является основой системы “цифровой диктатуры” в КНР. И после ноября в беларуском медиа-пространстве появились новости





о создании и скором запуске единого кабинета гражданина;





о создании базы награждённых и базы правонарушителей (административка);





о переводе новой порции админпроцедур в цифровое поле;





о создании систем “умный город”;





завершилось тестирование систем 5G. Формально, тестировались разработки трёх производителей, лишь один из которых китайский. По результатам, думаю, не стоит гадать чьё оборудование будет исполь вано.





Это только то, что помню без поиска в лентах госСМИ. То есть, можно предполагать активное использование китайского опыта в области контроля над гражданами. Кстати, буквально вчера на совещании у Лукашенко не была названа дата перехода на электронные ID карты. Систему, дескать, надо доработать.





Стоит так же отметить, что 2021 год является временем старта нового этапа сразу двух китайских магистральных программ: “Один пояс – один путь” и “Сделано в Китае-2025”.





О первой слышали много, по второй настойчиво советую почитать. Это коренная перестройка китайской экономики в сторону технологичности (на собственной базе) и закрепление за КНР статуса одного из промышленных (уже есть) и технологических лидеров мира. И, естественно, если есть “сделано”, должно быть продано. Обе программы предусматривают создание опорных точек – государств партнёров.





И, судя по всему, пока что Беларусь имеет все шансы претендовать на роль одной из таких точек. Гарантированного “статуса” нет, как бы ни хотелось иного беларуской власти, но шансы велики. А с ними интерес КНР и желание влиять.





Год обещает быть динамичным.