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Столтенберг призвал членов НАТО увеличивать расходы на оборону из-за "агрессивных действий" РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета НАТО продолжать увеличивать расходы на оборону. В частности за действия России.



Об этом говорится в заявлении Столтенберга.

Он настаивает, что НАТО должно оставаться в состоянии противостоять вызовам "в более непредсказуемом и конкурентном мире".

Столтенберг призвал союзников инвестировать "в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам, таким как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили вопросы сотрудничества.

Напомним, Столтенберг заявлял, что Россия наращивает военную мощь в оккупированном Крыму. НАТО расширит свое присутствие в регионе Черного моря, а также усилит помощь Украине и Грузии.
РБК-Украина
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