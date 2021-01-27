



Изданию «Флагшток» стало о нем известно из анонимных источников. Выяснилось, что по собственной инициативе попасть на эту встречу нельзя ни обычным гражданам, ни журналистам.





Начальник отдела идеологической работы Гомельской области Денис Давыдов рассказал, что списки всех делегатов от Гомельской области уже сформированы и выдвинуть свою кандидатуру от области уже невозможно. На областном собрании будут обсуждаться вопросы, которые планируется поднять на ВНС. Давыдов объяснил, что простым гражданам необязательно на нем присутствовать, так как всю информацию об «народных» делегатах и их деятельности можно получить, открыв районные газеты.





«Это собрание делегатов. Если вы не являетесь делегатом, то вряд ли вас туда пустят. Это не концерт, сюда билеты не покупают», — конкретизировал Давыдов.