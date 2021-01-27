



Вечером в понедельник впервые после 9 августа 2020 года Александр Лукашенко смог поговорить с Си Цзиньпином – по телефону.





Согласно официальным сообщениям, они обсуждали в том числе китайские инвестиции в Беларусь и проект «Великий камень».





«Пул первого» написал, что разговор длился 45 минут и был «добрым и теплым». Однако телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает, что Китай недоволен действиями белорусских властей.





– Главная проблема белорусско-китайских отношений заключается в том, что Минск не выполнил ни одного из взятых на себя обещаний (а некоторые договоренности даже нарушил) по итогам визита Си Цзиньпина в Беларусь в мае 2015 года. С другой стороны, стратегические ошибки белорусских властей в совокупности с вмешательством Кремля во внутренние дела Беларуси, что привело к долгоиграющему политическому кризису, поставили под угрозу реализацию инициативы «Пояса и пути» в Беларуси, включая развитие флагманского проекта Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», – пишет телеграм-канал.





Политический кризис в Беларуси и его внешнеполитические последствия в виде санкций со стороны Запада подрывают планы Китая по использованию нашей страны в качестве индустриальный хаба с выходом на европейский рынок.





Среди невыполненных договоренностей со стороны Минска Центр стратегических и внешнеполитических исследований называет окончание вступление Беларуси в ВТО, заключение соглашений «нового поколения» с Евросоюзом, нормализацию отношений со странами Запада и другое.





– В условиях нынешнего политического кризиса реализация китайско-белорусских договоренностей от 2015 года практически невозможна до его разрешения, включая полную нормализацию и углубление отношений с Западом и работу над собственными ошибками. Последнее же требует глубокой кадровой чистки и избавления от тех кадров в государственном аппарате, которые вместо того, чтобы из Беларуси сделать индустриальный хаб, решили превратить ее в один большой концентрационный лагерь в центре Европы, – пишет телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований.