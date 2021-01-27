Как объяснил Ланкин, идея партии, которую он предлагает создать, в объединении белорусов не вокруг лидера, а «вокруг целей и задач».





— Мы создаём новую партию, место в которой должны найти представители всех слоёв белорусского общества. Кто готов оформить своё желание конструктивных перемен в обществе, готов устранять причины потенциального гражданского конфликта путём диалога, а не угроз, шантажа, травли в соцсетях, составления чёрных списков, поддержать реальные, а не виртуальные демократические ценности, — сказал Андрей Ланкин.





В оргкомитет по созданию партии вошли люди из бывшей команды Цепкало: Андрей Ланкин, Николай Сериков, Александр Дешко, Николай Коваленко. По словам Ланкина, Валерий Цепкало присоединяться к оргкомитету не планирует. — С Валерием я обсуждал вопрос оргкомитета, пока по той информации, что у меня есть, он не планирует принимать участие в нем, — сказал Ланкин.

Экс-руководитель инициативной группы Валерия Цепкало считает, что его партия будет зарегистрирована, несмотря на то, что в стране партии не регистрируются уже 20 лет.





— Мы предполагаем, что в ближайшее время произойдут те изменения, которые позволят нам зарегистрировать партию. Какие изменения? Расширение роли партий в области государственного управления, — заявил Ланкин.





На вопрос будет партия оппозиционная или провластная, представители оргкомитета ответить не смогли.





— Мы будем поддерживать тех граждан, которые хотят перемен, понимают, как их делать, — коротко ответил Андрей Ланкин.





Андрей Ланкин работал в МТБанк и Атлант Телеком, долгое время возглавлял студию по разработке компьютерных игр для детей Albymedia. В Wargaming работал более 4 лет: сначала на позиции Senior IT-Outsourcing Manager, потом в качестве Strategic Sourcing Manager.





В этом году занимался созданием инициативной группы по выдвижению кандидата Валерия Цепкало на президентские выборы. Помимо сбора подписей участвовал в организации и продвижении онлайн-хакатона Social Technology Hackathon 2020, где планировалось разработать решения для подсчёта голосов на выборах.





Не так давно Андрей Ланкин вошёл в состав участников Круглого стола демократических сил, который организовал Юрий Воскресенский.





Это уже не первая попытка бывших сотрудников Wargaming создать политическую партию. Год назад директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил об уходе из компании и планах создать в России «Партию прямой демократии», чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и в парламент их 2021-го. Партию он в итоге создал, но в ноябре прошлого года Вячеслав Макаров подал заявление об отставке с должности генерального секретаря «Партии прямой демократии».





Валерий Цепкало вступать в партию не намерен.