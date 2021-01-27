В Минске пенсионеры выступили против Всебелорусского народного собрания

В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и бело-красно-белые флаги.