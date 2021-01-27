+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В Минске пенсионеры выступили против Всебелорусского народного собрания

В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и бело-красно-белые флаги.

Уличная акция в Минске / @jivaiagazeta​

Пикетчики требовали освобождения политзаключённых, которых в Беларуси уже больше 200 человек, и протестовали против планов властей провести в феврале Всебелорусское народное собрание, пишет "Еврорадио".

После того, как милиция стала срывать анонсированные акции пенсионеров в Минске, они начали проводить "партизанские" пикеты.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З творчай спадчыны Уладзіміра Высоцкага
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]